Hazard of Neymar, Meunier maakt deze opmerkelijke keuze

De twee bekendste zijn uiteraard Eden Hazard en Neymar. Maar als Meunier echt iemand zou moeten kiezen, wie zou het dan zijn. Die vraag werd hem gesteld door l'Avenir.

Geen makkelijke vraag, want de Belg moet beide heren wél nog tevreden houden. Hij koos voor zijn landgenoot. "Het is een uitzonderlijke speler, dat zagen we nog tegen Cyprus. Het is een grote die zich steeds meer inzet voor het collectief."

Een echte patriot

Hij verklaart zijn keuze, het patriottisme leeft bij Meunier. "Je land, dat is toch iets speciaals. De Champions League is mooi, maar winnen voor je land, dat is nog altijd iets anders."