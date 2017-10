Messoudi blikt met vertrouwen vooruit naar topper: "Voetballend sowieso beter dan OHL"

"We werden intussen op doelpuntensaldo gepasseerd door Leuven, maar ik denk dat beide ploegen echt dicht bij elkaar zitten", aldus de ervaren middenvelder die ook het belang van de clash niet onder stoelen of banken steekt.

"Ik zeg niet dat het al beslissend is, maar ploeg die wint maakt een grote kans op die periodetitel. Er zijn daarna nog twee wedstrijden en als je verliest, heb je het niet meer in eigen handen."

Prachtstart

Beerschot Wilrijk verbaasde vriend en vijand al dit seizoen met die uitstekende start. "Het is in ons voordeel dat we zonder druk kunnen spelen en het publiek weet ook wel dat het dit seizoen niet van moeten is, maar als je er zó dicht bij bent... het zou flauw zijn om te zeggen dat we niet teleurgesteld gaan zijn als we er naast grijpen."

"We hebben nu elf wedstrijden gespeeld en amper één ging verloren." Messoudi wist dat er kwaliteit in het team zat. "Ik moet eerlijk zijn, had ik niet geloofd in onze kwaliteiten, was ik nooit teruggekeerd. We hebben het al laten zien tegen teams uit 1A in de voorbereiding."

We moeten corners en vrije trappen zien te vermijden -Mohamed Messoudi

Het wordt sowieso spannend, daar op het Kiel. Elk team heeft ergens wel een streepje voor. "Qua voetbal zijn we sowieso beter, daar ben ik honderd procent zeker van. Leuven heeft wel heel gevaarlijke flanken en is ook enorm sterk op stilstaande fases. Met Casagolda, Moore en Schuermans hebben ze heel veel lengte. Het wordt dus zaak om corners en vrije trappen zo veel mogelijk te vermijden."