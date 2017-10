Nainggolan reageert op Conte: "Ik weet nog altijd wat ik wil"

door Manuel Gonzalez



Het is geen geheim dat Antonio Conte ene Radja Nainggolan er maar wat graag bij zou hebben, daar in Chelsea. Hij gaf aan dat de Belg één van de beste middenvelders ter wereld is.