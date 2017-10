We kregen Neymar (even) te pakken: "Anderlecht maakte het ons moeilijk"

Neymar nam de 0-3 voor zijn rekening na een vrije trap die hij netjes onder de muur doorstak in het hoekje. Afgekeken van Ronaldinho? "Nee, ik heb het niet van hem gestolen. Maar ik denk wel dat hij fier zou zijn op mij als hij die goal had gezien", lachte de vedette.

De cijfers doen voor iemand die de match niet zag, vermoeden dat PSG erover liep. "Maar dat was niet zo. Anderlecht was zeker de eerste helft heel sterk. We hadden het bij momenten moeilijk, maar scoorden op het juiste ogenblik. In de tweede helft hadden we wel alles onder controle."

Geen leraar

Met zijn maatje Mbappé lijkt het steeds meer te klikken. In Brazilië beweert men dat de jonge aanvaller zwaar opkijkt naar Neymar. "Nee, ik ben zijn leraar niet. We komen heel goed overeen en ook na de trainingen amuseren we ons samen. We zijn vrienden, ik ben niet zijn leraar."