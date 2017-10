Zulte-Waregem-speler wil zich extra bewijzen tegen ex-club: "Dat telt vanavond niet"

Onur Kaya speelt al jaren in de Jupiler Pro League, maar ervoor maakte hij het goede weer bij Vitesse, de rechtstreekse tegenstander van Essevee vanavond. "Ik speelde er drie jaar bij de jeugd en mocht onder Edward Sturing debuteren bij de hoofdmacht." Sturing is nu assistent-coach van hoofdtrainer Henk Fraser.

"Ik zal blij zijn om bepaalde gezichten weer te zien, want ik ken nog veel mensen bij de club. Ik draag de club nog steeds een warm hart toe, maar dat telt vanavond even niet. We moeten winnen. Ik schat de kansen fifty fifty", aldus de 31-jarige assistenkoning.













Volg Zulte Waregem - Vitesse live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.