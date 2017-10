Oud-speler vol lof over supporters: "Het zijn de enige twee ploegen in België die altijd met hun twaalfde man spelen"

Pascal Plovie speelde jarenlang bij Antwerp. Hij is dan ook dolblij dat de club de promotie naar eerste klasse kon afdwingen. "Het is echt een zegen dat zij weer in eerste spelen. De twee supportersclans zijn echt uniek. Het zijn in mijn ogen de enige twee ploegen in België die altijd met hun twaalfde man spelen", vertelt hij in Deze Week.

Plovie waagt zich ook aan een pronostiek. Met alle respect voor Antwerp, maar ik zie Club Brugge toch winnen met duidelijke cijfers: 4-1. Antwerp startte uitstekend, maar lijkt me nog niet klaar om een heel seizoen bovenin mee te draaien. Als het van mij afhangt wordt Club kampioen en wint 'The Great Old' Play-Off 2."