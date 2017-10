Prachtgebaar Lukaku levert hem deze venijnige opmerking op van Scholes

Voor wie de flater van Svilar nog niet zag, die kan je hier nogmaals bekijken. Lukaku kreeg echter niet alleen strikt positieve commentaren. Een United-legende gaf nog een steek onder water.

"Dat is wellicht het dichtste dat Lukaku bij die doelman gekomen is van de hele avond", aldus ene Paul Scholes. "Ach, Lukaku is een vriendelijke jongen, hij heeft hem wellicht getroost, hopelijk kan die doelman dit te boven komen."

Het is de coach zijn schuld, die jongen was nog niet klaar voor Champions League -Steven Gerrard

Ook Steven Gerrard was als analist aanwezig in de studio's van BT Sport. Hij vond dat de coach in de fout ging. "De fout die hij maakte zal alle goeie zaken overschaduwen. Iedereen zal over die blunder praten, maar het is de schuld van de coach. Hij moet geen speler opstellen die nog niet klaar is voor de Champions League."