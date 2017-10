Vormer, De Sart en Dennis nét niet, deze 11 wél in ons dreamteam van het seizoen tot dusver

Doel

In doel was het niet simpel om tot een sluitend idee te komen, want de voorbije tien speeldagen hadden we steevast een andere keeper in doel staan. Als het gaat over constanten, punten pakken en de nodige bravoure? Dan komen we uit bij Sinan Bolat, die beter doet dan velen ooit hadden durven vermoeden.

Verdediging

Achterin bij Antwerp staat ene Dylan Batubinsika al weken op een hoog niveau te acteren. De jonge Fransman is een echte ontdekking voor de Jupiler Pro League.

Brandon Mechele is met Club Brugge steeds meer aan het groeien in zijn nieuwe rol onder een nieuwe coach, die hem ook bij STVV al vertrouwen gaf. Ook Dion Cools wordt wekelijks beter, terwijl Nurio Fortuna misschien wel dé ontdekking is in de verdediging.

Middenveld

Assistenkoning Ruud Vormer en de jeugdige Alexis De Sart zijn bijzonder goed bezig dit seizoen, maar toch halen ze niet eens de selectie. Want de echte sensatie bij blauw-zwart luistert naar de naam Marvelous Nakamba en naast Omar Govea konden we uiteindelijk ook niet.

Hij bewijst met zijn klasse dat Moeskroen ook kan voetballen. Ook op het middenveld: de waanzinnig sterke Morioka, die Waasland-Beveren met doelpunten én assists naar een hoger niveau tilt. Benieuw hoelang hij in België speelt.

Aanval

Voorin kiezen we voor Mbaye Leye in de punt, omdat hij sinds hij bij Eupen speelt echt elke week een doelpunt maakt. Zij worden geflankeerd door twee echte gesels voor de defensie: Olayinka op links, Amara Baby op rechts. Het Brugs aanvallend geweld (Wesley, Dennis, ...) kwam er heel dichtbij.