Vader Svilar is duidelijk: "Anderlecht heeft mijn zoon bedreigd"

"Want Mile was niet klaar voor het seizoen 2017-2018. Ook werd onze zoon van 17, 18 jaar door een vooraanstaand official van Anderlecht bedreigd met de woorden dat hij een straatvechter was en zou vechten tegen ons." Daarna brak er iets tussen Svilar en Anderlecht.

"Al dit zette Mile ertoe aan om de beslissing te nemen om Anderlecht per direct te verlaten. Die keuze maakte Mile en Mile alleen. Ik als vader zag mij genoodzaakt om in actie te komen, en vriendelijk verzocht ik het bestuurslid om mijn zoon niet langer te bedreigen, en ik vroeg de zaakwaarnemer van Mile om de best mogelijke optie te zoeken." Svilar trok naar Benfica, de rest is geschiedenis.