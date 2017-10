"Chapeau voor Vanhaezebrouck... Zet die drie vooraan bij Anderlecht en het was de omgekeerde wereld"

"Omdat ik weet hoe moeilijk het is. Je werkt niet met robots, maar met mensen. Op een bord kan je het wel netjes uittekenen, maar je moet het vooral duidelijk en simpel uitleggen. Dat kan Vanhaezebrouck, anders krijg je dit niet in tien dagen voor mekaar", vertelt de Nederlander in HLN.

Het verschil lag vooral vooraan. Daar miste Teodorczyk de kansen, terwijl Neymar, Mbappé en Cavani dodelijk efficiënt waren. "Hij zorgde ervoor dat zijn team áchter de drie van PSG - Neymar, Cavani en Mbappé - béter was - mijn complimenten. Daar zie je toch de hand van de trainer in, want zet die drie bij Anderlecht en je krijgt de omgekeerde wereld."