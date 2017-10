Daarom speelde Beerschot Wilrijk-aanvaller nog geen minuut

Voorlopig nog geen spoor van Richard Mbombo in de wedstrijdselectie. "Daarvoor moeten we wachten tot de UEFA groen licht geeft aan de aanvaller om voor Beerschot Wilrijk te mogen spelen. Hij mag nu enkel trainen en oefenwedstrijden spelen", legt trainer Marc Brys uit aan Het Nieuwsblad.

"De situatie is niet vergelijkbaar met die van Placca vorig seizoen", benadrukt Brys. "Placca beschikte niet over een arbeidskaart, Mbombo wel. Aangezien de transfermarkt momenteel gesloten is, zit het dossier helemaal vast. De kans lijkt zo erg waarschijnlijk dat Mbombo pas tijdens de volgende wintermercato zijn beoogde transfer krijgt.