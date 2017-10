Club Brugge-coach Leko spreekt vol bewondering over Anderlecht-pion: "In België zijn er weinig spelers zoals hem"

Een van de uitblinkers in de ploeg van Leko was vorig jaar uiteraard Pieter Gerkens. De Limburger scoorde in play-off 2 aan de lopende band, nadat hij in het seizoensbegin nog gewoon op de bank zat.

"In het begin speelden wij met STVV 4-2-3-1. Dan was het voor mij kiezen tussen Stef Peeters en Pieter Gerkens", herinnert Leko zich in Het Belang van Limburg. "Maar op training zag ik Pieters kwaliteiten, zijn mentaliteit ook. Ik kon op een bepaald ogenblik niet meer naast hem kijken."

"Voetbal van Vanhaezebrouck past als gegoten bij hem"

Leko veranderde van systeem en met succes. Gerkens klokte af op 14 goals en 5 assists. "In België zijn er weinig spelers die zoveel spelintelligentie hebben", is de bewondering bij de T1 van Club groot.

"Bovendien is hij een winnaar. Dat hij bij Anderlecht nu titularis is, is uitsluitend zijn verdienste. Hein Vanhaezebrouck predikt aanvallend voetbal. Dat past als gegoten bij hem. Een speler die vaak scoort en assists aflevert, is een zegen voor elke coach.”