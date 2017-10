Van Wijk, Riga, Hayen, ... Coaches worden in België zélfs als het goed gaat ontslagen: "Waar gaat dit eindigen?"

Nicky Hayen weet er alles van. De 37-jarige Limburger moest maandagavond vertrekken bij ASV Geel. (Lees er HIER meer over) Met de Kempense club stond hij op een vierde plaats in de Eerste Amateurliga na zeges tegen concurrenten Dessel Sport (2-0) en Lommel SK (3-0).

"Ik sta nuchter in het voetbal en besef dat het snel kan gaan. Op je 37ste heb je nog alles te bewijzen", aldus Hayen.

Zelfs al haal je resultaten, als coach ben je een wegwerpproduct

"Dat je zo snel op iets wordt afgerekend, had ik niet verwacht. Ook in 1A en in 1B wisselden clubs al ontzettend veel van coach. Je bent een wegwerpproduct, want zelfs al haal je resultaten, dan is het soms nog niet genoeg. Ik stel me de vraag waar dit gaat eindigen?"

In de Proximus League zorgde het vertrek van Dennis Van Wijk bij Oud-Heverlee Leuven en José Riga bij Cercle Brugge voor veel consternatie.