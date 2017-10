Sint-Truiden kan tegen Oostende eindelijk weer beroep doen op Club Brugge-huurling

Gueye, Ceballos, Kotysch en Vetokele zijn er nog niet bij tegen KVO. Wel kunnen de Kanaries weer beroep doen op Elton Acolatse, die verlost is van een blessure. De van Club Brugge gehuurde aanvaller kon zich nog niet al te veel tonen aan het Truiense publiek.

De Nederlander wil daar snel verandering in brengen: "Als voetballer wil je altijd spelen natuurlijk. Dan is het moeilijk dat je zo lang out bent. Ik ben heel blij dat ik weer op het veld kan staan", vertelt hij aan TV Limburg.

Sint-Truiden staat momenteel nog in de top zes, maar kan maar beter winnen wil het daar blijven. "Ondanks mindere uitslagen de voorbije wedstrijden hebben we toch vertrouwen bijeengevoetbald. Het thuisvoordeel verder uitbouwen is iets dat heel belangrijk is voor ons. Dat gaan we alvast proberen", zei trainer De Roeck nog.

Volg Sint-Truiden - KV Oostende live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (21/10).