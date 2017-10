Essevee niet ongelukkig na puntendeling: "Resultaat tegen de vierde van Nederland"

Na de 0 op 6 in de competitie én in de Europa League wilde Zulte Waregem uitpakken met een goed resultaat tegen Vitesse Arnhem. "En dat hebben we neergezet. Tegen de vierde van Nederland is dit toch wel een resultaat", aldus Sandy Walsh.

"We hebben veel geleerd uit de voorbije matchen en dit is een prima punt, het gevoel is in ieder geval al beter dan de voorbije weken", was de rechtsachter tevreden na de puntendeling met de Arnhemmers in het Regenboogstadion.

"We mogen blij zijn met dit punt", pikte Julien De Sart in. "Het gevoel in de kleedkamers was positief. We hebben een goed gevoel en kunnen er nu weer vol tegenaan in de competitie."

En dat dacht ook Davy De fauw: "We schieten hier natuurlijk niet veel mee op in de Europa League, maar we moeten tevreden zijn met dit punt. We waren aan elkaar gewaagd en Vitesse was meer een ploeg van ons kaliber dan Nice of Lazio."