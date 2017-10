Belgenprobleem dwingt Gentse recordaankoop alwéér op tribune, Rode Duivel viert retour

Het is echter niet zijn schuld. AA Gent moet immers genoeg Belgen op het wedstrijdblad kunnen zetten. "De situatie van de Belgen is niet nieuw. Het was het eerste waar mijn technische staf me over ingelicht heeft", aldus Vanderhaeghe op zijn persconferentie.

"Schrijf eerst de Belgen op, luidde de tip. Het is vervelend", zuchtte de coach. "Als je ziet welke namen opnieuw afvallen vandaag. Nu kunnen we daar weinig aan veranderen. De jongens zijn daar ook over gebriefd."

Andrijasevic en Marcq zijn momenteel de buitenlanders op overschot -Yves Vanderhaeghe

Leuk is anders, voor Andrijasevic en Marcq, die wellicht opnieuw zal afvallen. "Het is altijd een ontgoocheling om niet bij de achttien te zijn. Ik sprak met Franko en Damien die zijn misschien nu de buitenlanders op overschot, maar in een week met drie matchen kan het snel veranderen. Ze staan klaar om hun positie op te eisen."

