Genk-coach toont zich strijdvaardig voor clash met Anderlecht: "Waarom zou ons dat niet lukken?"

"Het is natuurlijk heel belangrijk dat je op het juiste moment kunt scoren. De uitdaging is groot maar zeker niet onmogelijk. Mijn groep heeft de kwaliteiten en is nog altijd strijdbaar genoeg om op Anderlecht te winnen", vertelt de Nederlandse coach via het clubkanaal.

Winst tegen een topploeg kan de lucht doen opklaren in Genk. "Ik ben niet blind voor de kwaliteiten van de tegenstander. We zullen van goede huize moeten komen, maar waarom zou dat niet lukken?" Genk staat momenteel op een teleurstellende elfde plek in het klassement met 11 op 30.

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (22/10).