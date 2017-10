De 51-jarige Van den Brom was tussen juni 2012 en maart 2014 hoofdcoach van paars-wit. De oefenmeester uit Amersfoort focuste zich vooral op de basiself, terwijl Hasi zijn handen vol had met de jongens die uit de boot vielen. Guillermo Molins, de Zweed die flopte in het Park, was de moeilijkste klant.

"Elke week kwam hij mij vragen: 'Is coach here? I need to talk?'", vertelt Hasi in Het Laatste Nieuws een andekdote van toen. "Dan zei ik: 'Guillermo, ga niet wéér in het bureau, de coach gaf je vorige week al uitleg.'"

Ik vroeg hem: blijf nu eens staan, je maakt me nerveus

"Toen moesten we eens op KV Mechelen spelen. Na een uur liet John Canesin opwarmen. De volgende dag op training kwam Molins naar mij: 'Where is coach? Canesin warming-up, not me. I don't believe it.' Hij stapte vijf meter weg en kwam terug: 'Why?' Weer liep hij weg om meteen terug te komen: 'Why?' Ik vroeg hem: 'Blijf nu eens staan, je maakt me nerveus.' Ongelooflijk, die jongen", kan Hasi er nu wel om lachen.

De Zweedse middenvelder belandde via Real Betis en Malmö bij het Griekse Panathinaikos.