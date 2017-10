Hein neemt verdediging Teodorczyk op zich: "Ik ben nog altijd overtuigd, al schieten ze nu op hem"

Teodorczyk heeft niet dezelfde vorm als vorig seizoen. Die stelling legden we eens voor aan Hein Vanhaezebrouck omdat die na de match tegen PSG sprak van een gebrek aan efficiëntie. 'Teo' wrong er ook een paar vakkundig de nek om toen... "Maar ik ben niet zo negatief als de buitenwereld. Nu begint men op hem te schieten, maar ik ben nog steeds overtuigd van het totaalplaatje van Teo als spits", verdedigde Vanhaezebrouck zijn aanvaller.

"De perceptie is dat hij er evenveel moet binnenschieten als vorig seizoen, maar het kan zijn dat hij toen gewoon een periode had waarin alles lukte. Maar ik zie hem hard werken voor de ploeg, wat voor mij heel belangrijk is. Hij was vorig seizoen gewoon uiterst efficiënt, terwijl een gemiddelde efficiëntie ook goed kan zijn, zolang hij in het spel kan participeren", meent Vanhaezebrouck.

Fantastische pass

Teodorczyk loopt inderdaad veel. "Daardoor kunnen wij als ploeg hoger druk zetten. En tegen PSG mist hij wel een paar kansen, maar hij geeft ook een fantastische lobpass naar Gerkens. Als die gescoord wordt, praat men over niets anders dan die assist. Maar hij had de pech dat Pieter die bal niet laag kon houden..."