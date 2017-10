Vanhaezebrouck met opvallende uitspraak: "De Belgische competitie is de moeilijkste van Europa"

Vanhaezebrouck deed die bekentenis nadat hij over de match tegen PSG sprak. Die domineren de Franse competitie volledig. En in andere landen ziet hij hetzelfde. "In België is dat niet zo. Je ziet topteams hier niet met 4-0 winnen van de 'kleintjes'. Qua spanning is het de moeilijkste competitie van Europa", analyseerde hij.

"Qua budget is er hier ook wel een groot verschil tussen de topclubs en de mindere goden, maar niet zo groot als in Frankrijk of Spanje. Je hebt ook geen oneindig aantal wereldtalenten. Die zitten allemaal gecentraliseerd in de andere landen."

Geen wereldtalenten

"In België heb je geen wereldtalenten die zoals bij PSG een wedstrijd op één-twee-drie doodmaken. Je hebt geen ploeg die iedereen van het veld kan spelen zoals Barcelona, Real, PSG, Bayern of Dortmund", verklaarde hij.

Hij had er zelfs cijfers voor. "Hier zie je dat je kampioen kan worden met 60-63 punten. In Spanje heb je ploegen die over de 100 gaan. Conclusie: zelfs de kleintjes kunnen van de groten winnen in België."

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (22/10).