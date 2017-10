Ex-coach weet waarom Antwerp-middenvelder zo goed presteert: "Dan is hij een fantastische speler"

In 2015 verliet de aanvallende middenvelder de Kanaries en tekende een meerjarig contract bij Royal Antwerp FC. Sinds de promotie van 'The Great Old' kan hij zich weer met regelmaat tonen op het hoogste niveau. Dat laat de Brusselaar niet na, al enkele weken toont hij Bölöni waarom zijn basisplaats terecht is.

Guido Brepoels had Dequevy nog onder zijn hoede bij Sint-Truiden. Zijn ex-trainer erkent de kwaliteiten van de middenvelder. "Ik ken Dequevy goed. Hij speelde sterk tegen Zulte Waregem vorig weekend. Ik weet dat het belangrijk is dat hij zich goed in zijn vel voelt. Dan is hij een fantastische speler en zeker een meerwaarde voor elke ploeg"