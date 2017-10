Voorzitter ziet het 'paniekvoetbal' bij andere eersteklassers: "Ik vind dat een gemakkelijkheidsoplossing"

Dat is de duidelijke boodschap van voorzitter Johan Timmermans in HLN. "Je leest en ziet al die trainersontslagen. Bij AA Gent, bij Oostende, bij Anderlecht... Ik vind dat een gemakkelijk-heidsoplossing. Het is altijd on-Mechels geweest - toch tijdens mijn periode als voorzitter - om een trainer vroegtijdig te ontslaan. Ook nu reageren we niet krampachtig en laten we Yannick Ferrera zijn werk doen."

Toch groeit er onrust bij Malinwa. De voorzitter sprak echter met de spelers. "We hebben geen enkel signaal gekregen om te twijfelen aan Yannick en dat heb ik hem ook gezegd. Of hij ons volle vertrouwen heeft? (lacht) Als ik nu 'ja' zeg en je schrijft dat, denken de mensen dat Ferrera de volgende is die ontslagen wordt. We gaan op dit moment niet emotioneel reageren. 'Koppen kappen' is niet de bedoeling. De trainer zelf heeft ook aangegeven dat hij hier nog altijd gelukkig is."

Volg Eupen - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (21/10).