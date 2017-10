Ploegmaat boort Deschacht gegeerd kleinnood door de neus: "Ik wist het niet"

Voor de match was er afgesproken dat Deschacht, die een indrukwekkende verzameling truitjes heeft, het shirt van Neymar zou krijgen. Maar de blonde verdediger moest het doen met dat van Mbappé. Josué Sa was immers sneller bij Neymar en kon hem ook in zijn moedertaal aanspreken.

"Ik wist niet dat Neymar aan Deschacht beloofd was", reageert Sa in Het Nieuwsblad. "Maar goed, iedere speler heeft altijd twee wedstrijdshirts. Ollie had toch nog dat tweede kunnen vragen."

Uitwassen

"Ikzelf had een positief gesprekje met Neymar in het Portugees. Hij stelde zelfs voor om te poseren met mijn familie, maar dat kwam er niet meer van. Natuurlijk ga ik dat truitje wel wassen, want anders blijft het zweet erin hangen, hé. En ook al is dat zweet van Neymar, het blijft zweet.”