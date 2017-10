Het dilemma dat Dendoncker bezighoudt, Vanhaezebrouck probeert hem te sussen met Duivels perspectief

Dendoncker heeft zichzelf altijd al gezien als een middenvelder. Toen hij net kwam piepen bij de eerste ploeg werd hij ook al achteruit getrokken en bij de beloften moest hij die rol ook al vervullen. Tegen zijn zin, want hij vindt dat zijn kwaliteiten op het middenveld liggen.

Trebel en Kums

Maar is daar wel plaats voor hem? De komende wedstrijden misschien wel, aangezien Kums geblesseerd is. Maar daarna? Vanhaezebrouck is bijzonder tevreden over zijn twee pionnen voor de defensie: Trebel en Kums. Beiden liggen in de bovenste schuif. Ook Dendoncker, maar hij is wel de enige die zo polyvalent is.

Het kan zijn kansen op het WK verhogen

Vanhaezebrouck hoopt hem dan ook te sussen met het vooruitzicht op het WK. "Het is natuurlijk niet aan mij om de bondscoach daarover raad te geven. En ik vermoed ook niet dat ik de Rode Duivels ga coachen op het WK. (lacht)"

"Maar gezien de manier waarop de nationale ploeg speelt en de problemen achteraan, kan het zijn kansen op het WK in Rusland wel verhogen. Thomas Vermaelen speelt niet, Kompany is altijd wel geblesseerd en dan is er altijd de discussie over Ciman... Dus ja..."

Transfer

Dendoncker weet echter dat hij dit seizoen met argusogen gevolgd zal worden door buitenlandse clubs. En dat hij dus indruk moet maken op zijn beste positie. Ziedaar het grote dilemma. In de driemansverdediging van Vanhaezebrouck kan Dendoncker uitgroeien tot de man die de opbouw van achteruit verzorgt. Maar ziet hij dat een heel seizoen zitten?