Romelu Lukaku gaat één van de beste foeriers van de Premier League krijgen, ster verklapt transfer aan ploegmaats

Volgens de Engelse krant heeft Özil zijn ploegmaats al laten weten dat hij voor Manchester United gaat tekenen. Met José Mourinho had hij eerder een vruchtvolle samenwerking bij Real. En het was geen geheim dat de Portugees hem graag naar United wou halen.

Nu is het moment echter rijp, want de spelverdeler zijn contract loopt eind dit seizoen af. Indien Arsenal nog iets voor hem wil vangen, moeten ze hem in januari dus laten gaan. Of een nieuw - niet te weigeren - contractvoorstel doen.