"Ooit keer ik terug naar Standard, maar niet zolang Renard daar zit"

Mircea Rednic kan immers niet meer door één deur met sportief directeur Olivier Renard. "Ooit keer ik nog terug naar Standard, maar niet zolang Renard daar zit. Waarom niet? Dat ga ik niet openbaar maken", aldus Rednic in LDH.

Maar de uitleg is vrij simpel: in de zomer van 2016 werd Rednic door het duo Van Buyten-Henrotay naar voor geschoven als nieuwe trainer van de Rouches, maar Renard stak daar een stokje voor. Vanavond zullen de twee elkaar alvast tegenkomen in de catacomben van Le Canonnier.

