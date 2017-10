Oulare had nog steeds bij Brugge kunnen zitten: "Hadden bepaalde mensen niet aan me getrokken en gesleurd"

Oulare vertrok in 2015 naar Watford, maar achteraf bekeken had Club een type zoals hij nodig. Dus haalde het Wesley. Hij had dus ook basisspeler kunnen zijn? "Zeker zullen we dat nooit weten, misschien wel, misschien niet. We zijn min of meer hetzelfde soort speler. Hij had wat tijd nodig om zich aan te passen, maar ik vond hem vorig jaar ook al goed", bekijkt hij het nuchter in HLN.

Zijn periode bij Watford was echter nog geen groot succes. Hij maakte de stap vroeg, op aandringen van zijn management (Mogi Bayat). "Achteraf is het makkelijk praten. De Premier League was mijn droom, Club had net twee nieuwe spitsen gehaald. Als ik er slaagde, was ik supergelukkig geweest, maar ik heb een belangrijke les geleerd en ben er wijzer door geworden."

Iedereen in het voetbal kijkt naar zijn zakken

En door die les veranderde hij van manager. "Hadden bepaalde mensen uit mijn omgeving (Bayat red.) niet aan me gesleurd en getrokken, was ik nu waarschijnlijk nog bij Club Brugge. Ik was nog maar 18 en besefte het niet allemaal zo goed. Ik was een beetje naïef en vertrouwde 100 procent op mijn entourage. Maar daar heb ik nu geen contact meer mee. We hebben geen ruzie gemaakt, maar de samenwerking is stopgezet. Er gaat nu eenmaal veel geld in het voetbal om en iedereen kijkt naar zijn zakken."

