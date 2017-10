OHL begrijpt heisa rond 'spionagevoorval' bij concurrent Beerschot Wilrijk niet: "Een amusant feit, want dit gebeurde vroeger ook"

Dat was niet naar de zin van Beerschot Wilrijk. De Antwerpse club betrapte de man in kwestie op heterdaad en smeerde het voorval breed uit op de officiële website. Bij OHL blijft men er nuchter onder.

"Het is niet ongewoon dat ploegen de tegenpartij gaan scouten, of dat nu tijdens een wedstrijd of een training gebeurt", vertelt Roel Van Olmen, woordvoerder van OHL, bij Voetbalkrant.com. "De manier waarop was misschien wat ongelukkig, maar dit is toch vooral een amusant feit in aanloop naar de topper."

Gesloten trainingen zijn niet gebruikelijk, bij ons zie je ook wie speelt

Aan Den Dreef is men verbaasd dat Beerschot Wilrijk hier zoveel aandacht aan besteedt. "Dit gebeurde onder de vorige coaches ook", gaat Van Olmen verder. "Die zorgden er telkens voor dat iemand naar de match of training van de tegenstander ging kijken."

"Gesloten trainingen zijn niet gebruikelijk in België. Bij ons zie je aan de hesjes ook wie speelt. De ploegen in 1B ontmoeten elkaar minstens vier keer per seizoen. Die hebben geen geheimen voor elkaar."