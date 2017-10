Nainggolan wil het Martinez allemaal tonen op het veld: "Ik wil niet nog meer problemen veroorzaken"

Bij Roma is hij incontournable, bij de Rode Duivels wordt hem een gebrek aan focus verweten. "Ik probeer altijd en overal hetzelfde te doen. Ik wil ook niet nog méér problemen veroorzaken dan er al geweest zijn", aldus de middenvelder die de hoop nog niet opgeeft. "Ik ben ervoor aan het strijden. Ik doe alles om erbij te zijn op het WK. Maar het wordt moeilijk, hé, ik viel er nu al twee keer naast."

Ik kan mezelf niet selecteren. Ik ben aan het wachten en hopen

De fans heeft hij alvast op zijn hand. “Zoiets doet natuurlijk veel deugd”, zegt hij in Het Nieuwsblad. "Maar ik kan mezelf niet opstellen of selecteren. Ik ben aan het wachten en ik hoop dat het vroeg of laat weer in orde komt."

Zelf gaat hij niet de eerste stap zetten. "Omdat ik zelf niet weet wat ik verkeerd heb gedaan. Hij zegt dat hij een tactische keuze heeft gemaakt. Dat moet ik accepteren."