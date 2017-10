Traantje bij deze robuuste verdediger bij vertrek Vanhaezebrouck: "Ja, ik ben een emotioneel mens"

Hein was heel belangrijk voor mijn carrièreDeel deze quote:

De Serviër wou Hein nog eens bedanken. "Vanhaezebrouck is verleden tijd voor de club, maar voor mij zal hij altijd speciaal blijven. Hij was heel belangrijk voor mijn carrière. Hij bracht me bij Kortrijk, hij bracht me bij Gent. Ik heb hier met hem mijn mooiste voetbalmomenten meegemaakt, dat vergeet ik nooit."

"Ik zal hem altijd dankbaar blijven. In Kortrijk speel ik zaterdag mijn 100ste officiële wedstrijd voor Gent. In amper twee jaar, dat is ongelooflijk. Alles wat deze club mij gegeven heeft, probeer ik terug te geven op het veld."

