Kums haalt Genk waarschijnlijk niet, Vanhaezebrouck heeft andere optie

Kums heeft last van een vochtophoping in de kuit. Die blessure liep hij op in de wedstrijd tegen PSG, waardoor hij ook gewisseld moest worden. Dendoncker is zijn logische vervanger naast Trebel, maar dan moet Vanhaezebrouck wel Josué Sa in de verdediging zetten.

Want Uros Spajic is ook nog twijfelachtig. De Serviër had deze week een reactie op zijn enkelblessure en moest weer rust nemen. De spoeling achterin wordt sowieso erg krap, want ook Sowah en Najar liggen nog in de lappenmand.