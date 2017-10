Komt Club Brugge in Chinese, Russische of Qatarese handen? CEO Vincent Mannaert spreekt klare taal

In 1B gingen verscheidene ploegen in zee met buitenlandse investeerders. En ook in 1A worden steeds meer teams in verband gebracht met een overname. Club Brugge daarentegen kan ondanks het gebrek aan Europese inkomsten en één titel in twaalf jaar nog steeds zijn eigen boontjes doppen.

"Bart Verhaeghe stopte nog geen enkele euro in de Club, die ook zonder geldschieter kan geleid worden", geeft CEO Vincent Mannaert aan bij de RTBF.

Buitenlanders maken geen kans

"Het klopt dat het voetbal mondialer wordt, en dat veel beslissingen buiten Europa worden genomen. Maar de Club is momenteel veilig voor een Chinese, Russische of Qatarese overname. We kregen nooit een bod binnen, net omdat ze weten dat dit niet zinvol is. De Club is niet te koop."