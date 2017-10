"Walgelijke" foto gaat rond op sociale media voor Feyenoord-Ajax: "Dit keuren we ten zeerste af"

Onder de foto staat te lezen: "Toen 020 nog maar 1 ster had." De foto werd genomen in 1944 en toont twee jongetjes, Avram en Emanuel Rosenthal, die later door de Nazi's vermoord werden. De schuldige is nog niet bekend, maar het Centraal Joods Overleg reageerde reeds met de woorden "walgelijk en smeerlapperij".

Juridisch valt er weinig tegen te doen meent het CJO, maar een woordvoerder van Feyenoord liet alvast weten dat de club gedegouteerd is. “Het lijkt me logisch dat we, zoals ieder normaal denkend mens, dit ten zeerste afkeuren en er volledig afstand van nemen. Het is natuurlijk ook maar zeer de vraag of deze (laffe want) anonieme twitteraars bezoekers zijn van deze club, persoonlijk zou ik ze in elk geval geen supporter willen noemen", zegt hij in De Telegraaf.