Watford-speler komt met heel opvallend antwoord op vraag of hij Chelsea vreest

Richarlison heeft alvast geen schrik van the Blues. Toen het Braziliaanse talent dat afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro Fluminese inruilde voor Watford gevraagd werd of hij vreest voor de formatie van Antonio Conté, moest die eens goed lachen.

"Ik herinner me dat ik in mijn jeugd een keer een geweer tegen mijn gezicht aangedrukt heb gekregen, omdat de dader dacht dat ik een drugsdealer was die probeerde bij zijn distributiepunt te stelen", vertelt hij openhartig in gesprek met The Telegraph.

"Dat was mijn leven. Vergeleken daarmee lijkt mij het spelen tegen Chelsea wel te doen." Het hoeft niet gezegd dat Richarlison in een lastige omgeving opgroeide. Het voetbal redde hem van een leven in de drugshandel of criminaliteit.