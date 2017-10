Westerlo laat beschuldigingen Beerschot Wilrijk niet zo en reageert ferm: "Het zegt meer over Brys dan over onze club"

Westerlo laat dat niet over zijn kant gaan. "De trainer van KVC Westerlo zou zich volgens het artikel vorige zondag voor de wedstrijd en tijdens de rust op de WC verscholen hebben om de tactische instructies van de heer Brys af te luisteren. De Heer Pelic ontkent ten stelligste zich van dergelijke bedenkelijke praktijken te bedienen om de tegenstrever te bekampen. KVC Westerlo steunt hem hierin volledig."

"De betichtingen zijn niet alleen leugenachtig en kunnen dus feitelijk weerlegd worden, maar stroken ook totaal niet met het imago van de trainer van KVC Westerlo of met het imago van onze club in het algemeen. KVC Westerlo en de heer Pelic in het bijzonder stellen alles in het werk om de tegenstander op een sportieve wijze te bekampen en daarbij gaat natuurlijk heel wat aandacht uit naar de tactische voorbereiding van een wedstrijd."

Goede band

"Soms loont de aanpak soms ook niet, dat hoort nu éénmaal bij het voetbal. Dat de heer Brys door het afleggen van dergelijke verklaringen zich tracht goed te praten zegt meer over hem dan over onze club en trainer, wiens sportieve integriteit absoluut niet in twijfel kan getrokken worden. KVC Westerlo heeft steeds een goede band gehad met Beerschot, in welke vorm ook, en heeft die nog steeds. Het hoopt dan ook dat zulke gratuite nonsens het sportief verloop van de toekomstige duels niet zal beïnvloeden."

"Wat zijn dat nu voor een manieren", klinkt het in een officieel perscommunique.