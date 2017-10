Nkaka blijft strijdvaardig ondanks verliesparij tegen Standard: "We willen tonen dat onze plaats in de stand niet toevallig is"

Nkaka was zichtbaar teleurgesteld door het verlies tegen Standard. Moeskroen kon immers bij winst doorschuiven naar de derde plaats, maar liet na dat te doen. "Drie individuele fouten, drie doelpunten. De match werd beslist door details. Het had een verschil kunnen maken als we scoorden in de eerste helft", aldus de verdediger.

"Algemeen gezien hebben we goed gespeeld, alleen jammer dat we verloren. Ik maak me geen zorgen. Vanaf het seizoensbegin hebben we aan België getoond tot mooie zaken in staat te zijn. We zijn nog steeds op de goede weg en zullen blijven werken om te tonen dat onze plaats in de stand niet toevallig is."