Barcelona-coach geeft aan niet meer te rekenen op drie spelers, Belg opvallende afwezige

In een gesprek met het bestuur zou Valverde gezegd hebben niet meer te rekenen op Arda Turan, Rafinha en Paco Alcacer. En Vermaelen dan? Die ziet de Barça-coach blijkbaar liever niet vertrekken.

Vermaelen werd vorige zomer een hele tijd gelinkt aan enkele Engelse clubs en Anderlecht. Toen liet Barcelona hem niet gaan. Afwachten of het de club komende winter wel zijn fiat zal geven. De Rode Duivel komt niet meer aan de bak in Camp Nou en heeft dringend nood aan matchritme met het oog op het WK 2018 in Rusland.

