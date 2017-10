Spionage in 1B? "Dat ze hun gesloten training beter afsluiten"

De wedstrijd van zondag wordt dus een beladen bedoening. David Hubert kon er echter wel mee lachen. "Ik heb het niet gelezen, maar ik vind het wel opmerkelijk. Wij hebben alvast nooit andere informatie dan wedstrijdbeelden van de vorige wedstrijden gebruikt. Of het nu Beerschot of Tubeke is", zei hij serieus.

"Als ze effectief iets te verbergen hebben dan train je best achter gesloten deuren. Was het achter gesloten deuren? Dan moeten ze die beter afsluiten. Ik ga er niet zwaar aan tillen. Op dat vlak doen wij gewoon elke week hetzelfde. We trainen op dezelfde manier en focussen ons altijd. Gelijk tegen wie het is."

Volg KFCO Beerschot-Wilrijk - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (22/10).