Overzicht: Deze veelbesproken spelers konden voorlopig niet aan de hoge verwachtingen voldoen

Een overzicht van de meest opvallende zomertransfers die voorlopig niet brachten wat van hen werd verwacht:

Jelle Van Damme (Royal Antwerp)

Promovendus Royal Antwerp kocht stevig in om zich voldoende te kunnen wapenen voor hun eerste seizoen in dertien jaar in eerste klasse.



De transfer die ongetwijfeld de meeste wenkbrauwen deed fronsen, is die van Jelle Van Damme. Hij verliet zijn Amerikaanse club La Galaxy om dichter bij huis te kunnen voetballen. De linksachter startte mede door lichte blessures nog geen enkele keer in de basis bij de Great Old.

Franko Andrijašević (KAA Gent)

In de zomer trok Gent de geldbuidel flink open voor spelers zoals Damien Marcq van Charleroi en Mamadou Sylla van Eupen. Beide spelers voldoen momenteel niet aan de verwachtingen en deelden lange tijd in de Gentse malaise. Zij verbleken echter naast Franko Andrijašević.



Voor 4,25 miljoen kwam de Kroatische middenvelder over van Rijeka, maar tot dusver bewees de recordaankoop die transfersom nog niet waard te zijn. Lichte blessures hielden hem enkele weken aan de kant en de laatste twee wedstrijden viel hij zelfs uit de selectie. “Het moet absoluut beter”, liet Gentmanager Michel Louwagie al optekenen.

Jordi Vanlerberghe (Club Brugge)

Vanlerberghe zag zijn uitstekend seizoen bij KV Mechelen bekroond worden met een transfer naar Club-Brugge. Op Kortrijk speelde hij nog de volle wedstrijd en tegen Zulte Waregem viel hij een kwartier voor tijd in. Daarna verdween hij volledig van het voorplan.

Tegen zijn ex-club zat de 21-jarige middenvelder niet eens in de selectie van Ivan Leko. Zijn laatste wedstrijd bij de A-ploeg dateert al van 20 augustus. Als deze periode van inactiviteit de komende maanden aanhoudt, is het beter dat beide partijen een oplossing (verhuren?) zoeken.

Robert Beric (Anderlecht)

Beric werd in laatste instantie gehuurd van Saint-Etienne om het offensieve compartiment te versterken en de concurrentie voor een soms bleke Theodorczyk te verstevigen. Dat uit zich nog niet meteen in veel speelminuten.



Trainer ad-interim Nicolas Frutos liet de Sloveense aanvaller een dik kwartier invallen. Nieuwe trainer Hein Vanhaezebrouck gaf Beric nog geen kansen. Afwachten of hij de komende weken en maanden potten zal kunnen breken of dat we zijn transfer onder de term ‘flop’ kunnen categoriseren.

Nicolas Lombaerts (KV Oostende)

Het was dé verrassing van de zomer, Oostende-voorzitter Marc Coucke die Lombaerts voor de neus van Anderlecht wegkaapte. Na tien jaar Sint-Petersburg trok de Belgische verdediger de Russische deur achter zich dicht om terug te keren naar eigen land.



Dat hij met zijn nieuwe club na 10 speeldagen troosteloos laatste zou staan, had hij wellicht nooit kunnen denken. Lombaerts ging mee ten onder met 'de Kustboys' en zijn prestaties waren niet om over naar huis te schrijven. Het WK 2018 in zijn geliefde Rusland mag hij zo goed als zeker op zijn buik schrijven.

Jordy Clasie (Club Brugge)

De van Southampton gehuurde Nederlandse middenvelder Jordy Clasie werd aangekondigd als een absolute toptransfer voor Club Brugge, dat de overgang op de voorlaatste dag van de mercato wereldkundig maakte .

Door aanhoudend blessureleed kwam hij dit seizoen nog maar 32 minuten in actie, het was dan ook naar eigen zeggen al van begin april geleden dat hij nog een wedstrijd met inzet speelde. Blauw-zwart hoopt dat de 26-jarige middenvelder er na de jaarwisseling echt staat. Momenteel krijgt Clasie dus nog het voordeel van de twijfel op Jan Breydel.