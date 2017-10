🎥 Van Damme bekogelen met rotte eieren? Bekijk hoe hij wraak neemt op jarige ploegmaat

Hairemans (26) werd door zijn ploegmaats getrakteerd op taart. Maar wat hij niet door had, was dat er achter hem nog een paar klaar zaten met taart. Van Damme natuurlijk als eerste. Bekijk hieronder hoe hij wraak nam...

Happy birthday Geof 🎉😂 from all the team 🔴⚪️ @official_rafc pic.twitter.com/xs6wKUAN0h