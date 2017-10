Oude bekende wellicht nieuwe trainer KV Kortrijk mocht Anastasiou niet winnen vanavond

Kortrijk moet vanavond winnen tegen AA Gent of een trainerswissel lijkt onvermijdelijk. Ondertussen is men al druk aan het speculeren over wie Anastasiou's opvolger zou kunnen zijn. De kans lijkt groot dat dat Georges Leekens wordt.

De nieuwe trainer van 'de Kerels' moet namelijk ervaring hebben en een ploeg kunnen organiseren. De ex-bondscoach van België was voor het laatst aan de slag bij Algerije, waar hij begin dit jaar opstapte.

"Wij hopen vooral dat KVK de drie punten pakt tegen Gent. Dan kunnen de club én de coach weer even rustig ademhalen", zegt voorzitter Joseph Allijns. Na de wedstrijd tegen Gent speelt Kortrijk midweekvoetbal in Waasland-Beveren en ontvangt het volgende week zaterdag Genk. De mogelijke opvolger krijgt dus meteen een loodzwaar programma.

Volg KV Kortrijk - AA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.