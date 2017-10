Kortrijkse enclave in Gent stuurde al pak Whatsapps: "Voor tickets, hé"

door Sander De Graeve

door

Heel wat Gentenaars met een KVK-verleden keren vanavond terug in het Guldensporenstadion

Foto: © photonews

Bij AA Gent spelen haast meer spelers mét KVK-verleden dan zonder, of zo komt het toch over. Er werden dan ook al heel wat berichtjes over en weer gestuurd.