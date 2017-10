Vanhaezebrouck waarschuwt: "Dan zou ik heel ontgoocheld zijn"

Vanhaezebrouck wil zo snel mogelijk bij Brugge staan. Zelf geen steken meer laten vallen is dus de opdracht. "Elke wedstrijd in de competitie is nu belangrijk voor ons. We mogen de kloof niet groter laten worden op Brugge. We moeten mee. Maar we spelen tegen een ploeg die ook met hoge ambities aan de competitie begonnen is", zei hij.

"Ze hebben niemand laten vertrekken en konden Clinton Mata zelfs huren, een speler die Anderlecht er heel graag bij wilde. Je speelt tegen een ploeg die in een hoekje gedreven is en daar uit wil komen. Ik hoop in ieder geval dat er geen onderschatting is, anders zou ik heel ontgoocheld zijn", gaf hij zijn spelers een waarschuwing mee.

De match tegen PSG moet dus vergeten worden. "Dat de riem er wat af zou kunnen gaan? Nee, dat mag niet. We spelen tegen een heel gevaarlijke tegenstander."

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (22/10).