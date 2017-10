'Stuivenberg krijgt bijzonder moeilijk ultimatum van het bestuur van Racing Genk'

Stuivenberg krijgt Racing Genk maar niet op de rails dit seizoen. Genoeg goede voetballers bij de Limburgse club, maar tot puntengewin komt het maar uiterst zelden.

Ultimatum

Met 11 op 30 is er sowieso werk aan de winkel voor Stuivenberg & co. Het bestuur van Genk bevestigde nogmaals het vertrouwen in de coach, maar volgens Het Laatste Nieuws moet hij echt wel winnen op Anderlecht of is het einde verhaal. Dat zou het bestuur hem duidelijk hebben gemaakt.

De fans? Die morren al enkele weken bij monde van Rudy Claessens. Zij zien het op bezoek bij Anderlecht niet meteen goedkomen. Wij hadden een gesprek met de fans van de Limburgse club en brengen u daarover later vandaag meer informatie.

