🎥 Belg blijft bekoren in de Ligue 1 met tweede goal in evenveel wedstrijden

Montpellier verloor de voorbije vijf wedstrijden namelijk nog niet en is tot dusver de enige ploeg die leider PSG punten kon afsnoepen (0-0). Gisteren haalde de club het met het kleinste verschil (0-1) op het veld van Saint-Etienne. De Belg Isaac Mbenza scoorde de winnende treffer.

Vorige week tegen Nice was Mbenza ook al trefzeker. De 21-jarige aanvaller en belofteinternational zit in een goede flow en geniet het volle vertrouwen van de coach. In tien wedstrijden stond hij al tien keer op het veld.

Bekijk hieronder de winning goal van Mbenza: (Opgelet: laden van de video kan even duren)