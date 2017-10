Deze man heeft volgens Boskamp groot aandeel in ontwikkeling Anderlecht-speler: "Hij mag hem dankbaar zijn"

Jan Boskamp vindt dat één man in het bijzonder een groot aandeel heeft in de ontwikkeling van de 22-jarige middenvelder. "Onder Leko heeft hij zich geweldig ontwikkeld. Vorig seizoen begon Gerkens nog op de bank bij STVV, maar Leko gaf hem een basisplaats én vertrouwen. Gerkens mag hem dankbaar zijn", vertelt hij aan HBVL.

Gerkens is nu basisspeler bij Anderlecht. "Vanhaezebrouck vindt hem de grootste verrassing. Mooi voor Pieter, maar het geeft wel aan dat het verschil tussen de Belgische clubs onderling kleiner is geworden. Genk zal zich nu wel achter de oren krabben zeker?", besluit Boskamp. Gerkens staat zondag oog in oog met zijn ex-club.

