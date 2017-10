Antwerp-trainer over vurige wens supporters: "Het verschil is dat jullie met jullie hart denken, ik met mijn verstand"

László Bölöni schuwde in gesprek met Sports Late Night de pittige quotes niet. Op de vraag of Royal Antwerp FC klaar is voor het drukke programma, antwoordde hij gevat: "Jammer dat we geen Champions League spelen. Dan hadden we een nog drukker schema. Of ik zin heb? Neen, totaal niet. Ik heb meer zin om thuis rustig te slapen."

De trainer pakt uit met het ene afleidingsmanoeuvre na het andere, maar wat verwacht hij van de tegenstander? "Ik verwacht dat Club Brugge een zwakke wedstrijd speelt", zei hij met een 'licht' sarcastische ondertoon.

De trainer is ook bereid tot zelfanalyse. "Ik kan een citroen uitpersen tot het uiterste. Voor de Antwerp-fans die na PO1 nu ook dromen van deelname aan de Champions League, wil ik nog een ding kwijt: "Niemand van jullie droomt er meer van dan ik om hoog te eindigen. Het verschil is dat jullie met jullie hart denken, ik met mijn verstand."

Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (22/10).