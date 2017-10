Dries Mertens laat met Napoli eerste punten liggen in topper tegen Internazionale

Na het verlies tegen Manchester City in de Champions League had Napoli wat goed te maken in de topper van de negende speeldag. Thuis tegen Internazionale had Napoli de betere kansen in de wedstrijd, maar Insigne, Mertens en Icardi kregen de bal voor de pauze niet voorbij Handanovic.

Mertens stond een hele match tussen de lijnen bij Napoli. Zelf had de Rode Duivel nog enkele kansen om de score te openen, maar de Leuvenaar botste telkens op Inter-doelman Handanovic. Napoli blijft na de draw twee punten voor op Inter. Juventus kan zondag tot op drie punten naderen indien het wint op bezoek bij Udinese.