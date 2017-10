Batshuayi van goudwaarde voor Chelsea: "Wat de coach tegen mij zei toen ik inviel? Niets"

Er was de laatste weken heel wat kritiek op de Rode Duivel, maar met twee goals snoerde hij de criticasters de mond. "Vandaag ging het erg goed", aldus Batshuayi na afloop. "Ik ben ingevallen en heb mijn job gedaan. Ik heb twee keer gescoord, wat drie belangrijke punten voor de ploeg opleverde."

"Ik ben ingevallen en heb mijn job gedaan"

"Wat de coach tegen mij zei toen ik inviel? Niets. Enkel dat ik alles moest geven en voor elke bal moest gaan. Een goede mentaliteit tonen, dat was het", vervolgde Batsman. "Ik ben tevreden. Omdat we drie punten pakken na een moeilijke match. Dat is fijn voor de ploeg, maar nu moeten we ons focussen op de volgende match."

Ook de Chelsea-coach was blij met de prestatie van zijn aanvaller. "Twee goals zijn erg belangrijk voor het vertrouwen van een aanvaller", weet Conte. "Michy moet nu hard blijven werken en elke keer opnieuw tonen dat hij het verdient om te spelen."