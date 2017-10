Zo haalt superheld Batshuayi zijn gram op de sociale media

Alvaro Morata is eigenlijk nog niet volledig fit, maar Conte koos er toch voor om de Italiaan in de spits te droppen. Vorige speeldag haalde hij een misnoegde Batshuayi al vroeg in de tweede helft naar de kant, maar nu moest hij dus toch weer een beroep op hem doen. En dat heeft hij zich niet beklaagd.

Batshuayi maakte de 2-2 en de 4-2... Op Twitter reageerde hij al: "Batsman nodig? Ik heb jullie rugdekking!" Het zal hem in ieder geval deugd gedaan hebben.